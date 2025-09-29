Destituidos dos empleados del CNE por publicar papeleta con imagen de Jorge Cálix

Tegucigalpa – El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo que separó de sus cargos a dos personas por la inclusión del liberal Jorge Cálix en la papeleta electoral de diputados por el departamento de Olancho.

La consejera presidenta Ana Paola Hall, dijo que la separación de los dos ahora exempleados se da tras los resultados de la investigación para esclarecer la publicación indebida de la papeleta preliminar realizada este sábado 27 de septiembre.

Las acciones de estas personas han impactado directamente en la credibilidad del proceso y han redundado en una pérdida de confianza relevante que impide continuar con la relación laboral”, dijo Hall al anunciar que los procesos continuarán conforme avance la investigación.

Las papeletas definitivas serán presentadas el próximo 2 de octubre, según lo indicado por el consejero Marlon Ochoa, quien aseguró que todos los candidatos serán tratados en igualdad de condiciones.

“Las papeletas actualmente exhibidas tienen carácter preliminar. Se están actualizando constantemente y están sujetas a resoluciones del pleno y a la auditoría externa antes de convertirse en definitivas”, indicó.

En tanto la consejera Cossette López dijo que el CNE condena la manipulación de la información por parte de actores políticos sobre el caso de Cálix, así como otros casos donde se difundieron mensajes contrarios a la verdad jurídica con solo el propósito de confundir la población y la opinión pública. VC