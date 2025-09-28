CNE informa que ordenó retirar papeleta con inscripción de Cálix como candidato a diputado por Olancho

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este sábado que aunque esta noche había sido cargado en el sistema de divulgación preliminar de papeletas un diseño en el que el ex precandidato presidencial, Jorge Luis Cálix Espinal, aparecía como candidato a diputado por Olancho, está será retirada.

Según lo explicado por el CNE en su comunicado número 33, Cálix no ha superado el proceso de validación para su inscripción por ya haber participado en el mismo período electoral.

Por tal motivo, el órgano electoral ordenó retirar la papeleta de divulgación, además ha ordenado investigar el incidente.

“En cuanto se esclarezcan los hechos, se tomarán las medidas que correspondan. Todo será comunicado oportunamente a través de las redes oficiales del Consejo Nacional Electoral”, cita el comunicado.

Asimismo, el CNE se compromete a seguir actuando en apego a la Ley Electoral, ninguna aplicación errónea del sistema está por encima de la ley. VC