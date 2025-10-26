spot_imgspot_img
Política

CNE impulsa comisión de seguimiento de verificación de conectividad del proceso electoral

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó a través de sus redes sociales que tras la adjudicación de la conectividad satelital se impulsa una comisión de seguimiento de verificación del proceso electoral.

Después de múltiples análisis y debates, se ha adjudicado la conectividad satelital por mayoría de votos, indicó.

Al mismo tiempo, dijo que impulsan una comisión de seguimiento que verifique el día a día del cumplimiento.

 ¡Luchamos por elecciones limpias, transparentes y confiables!, posteó la consejera presidenta. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024