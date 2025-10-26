CNE impulsa comisión de seguimiento de verificación de conectividad del proceso electoral

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó a través de sus redes sociales que tras la adjudicación de la conectividad satelital se impulsa una comisión de seguimiento de verificación del proceso electoral.

Después de múltiples análisis y debates, se ha adjudicado la conectividad satelital por mayoría de votos, indicó.

Al mismo tiempo, dijo que impulsan una comisión de seguimiento que verifique el día a día del cumplimiento.

¡Luchamos por elecciones limpias, transparentes y confiables!, posteó la consejera presidenta. IR