CNE habilita sitio web para consultar centro de votación

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), habilitó su sitio Web para que los hondureños se informen sobre el centro de votación en el que les corresponde ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre.

Lo primero que debe hacer el usuario, es ingresar al sitio del CNE y llenar las casillas con su número de identidad sin guiones y fecha de nacimiento.

Hará clic en “consultar” y posteriormente, se desplegará la información relacionada con su identidad de elector. Si está habilitado, podrá acceder a su información que detalla dónde deberá ejercer el sufragio.

Recuerde, comprobar su nombre completo, fotografía, estado en el censo, municipio y departamento, colonia, centro de votación, junta receptora de votos (JRV) y número de línea.

Con esa información, podrá acudir al centro electoral y votar en la JRV correspondiente. IR