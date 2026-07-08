CNE fortalece coordinación interna con nuevos consejeros

Tegucigalpa – El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Fuentes, sostuvo una reunión de trabajo con personal de distintas áreas de la institución para dar seguimiento al avance de los procesos internos de coordinación.

Durante el encuentro se acordaron acciones orientadas a mejorar la comunicación entre las áreas técnicas y administrativas, con el objetivo de reforzar el funcionamiento para los próximos comicios.

Fuentes asumió recientemente el cargo de manera interina, luego de ser juramentado para sustituir a Cossette López, quien dejó el organismo electoral tras ser designada como embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Antes de su nombramiento, se desempeñaba como comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF). AD