CNE es el único autorizado para dar a conocer resultados oficiales del proceso electoral, recuerda Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos recordó a la clase política que el Consejo Nacional Electoral (CNE), es el único ente facultado para dar a conocer resultados oficiales del ganador del proceso electoral.

El 30 de noviembre Honduras necesita una elección que dé certeza y no duda, eso comienza por la verdad fundamental, “el único organismo autorizado para dar a conocer los resultados es el CNE, nadie más”.

En ese sentido, la funcionaria exhortó al CNE a brindar sus datos preliminares de una forma transparente para no generar incertidumbre.

A todos los actores políticos, el proceso exige respeto por lo que deben esperar los resultados oficiales, manifestó.

“La transparencia no divide, la transparencia es certeza”, apuntó. IR