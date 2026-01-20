CNE entregará credenciales a autoridades electas este martes

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) avisó la noche del lunes que este martes realizará la entrega de credenciales a las autoridades electas el pasado 30 de noviembre.

El CNE informó a la ciudadanía en general y en particular a los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), diputadas y diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional, así como a los miembros de corporaciones municipales electos que deben apersonarse a las oficinas del CNE en Tegucigalpa.

La entrega de la credencial se realizará este martes 20 de enero de 2026, a partir de las 9:00 am en el Salón de Prensa, Barrio San Felipe, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, indicó.

Lo anterior en cumplimiento al artículo 284 de la Ley Electoral de Honduras.

La entrega de credencial se hará personalmente al ciudadano o ciudadana declarado electo, el cual debe presentar su Documento Nacional de Identificación, detalló el CNE a través de un aviso público.

Cabe recordar que el CNE, organismo autónomo encargado de certificar los resultados, declaró a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como ganador el 24 de diciembre de 2025, y oficializó los resultados para cargos municipales y del Congreso Nacional el 30 de diciembre.

De las 298 alcaldías los nacionalistas ganaron 151, los liberales 76, Libre 69, Pinu 1 y 1 independiente, según la declaratoria oficial.

Entre tanto, en el legislativo el PN se alzó con 49 seguido del Partido Liberal con 41, mientras Libertad y Refundación (Libre) redujo su cuota legislativa a 35 diputaciones, Pinu-SD 2 y Democracia Cristiana 1. (RO)