spot_img
Política

CNE entrega credenciales a diputados y corporaciones municipales electos

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), entrega este martes las credenciales respectivas a los candidatos que salieron ganadores de la contienda electoral en los niveles de diputaciones y corporaciones municipales.

De esta forma, el Partido Liberal recibirá sus credenciales en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

Mientras que los del Partido Nacional en su búnker ubicado en el Anillo Periférico de la capital a partir de las 2:00 p.m., y el Partido Libre hará lo propio a las 7:00 p.m.

En el caso de las corporaciones municipales, los candidatos ganadores ya han arribado a reclamar sus credenciales, realizando las respectivas filas para recibir la documentación que los proclama como ganadores en las instalaciones del CNE. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024