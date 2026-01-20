CNE entrega credenciales a diputados y corporaciones municipales electos

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), entrega este martes las credenciales respectivas a los candidatos que salieron ganadores de la contienda electoral en los niveles de diputaciones y corporaciones municipales.

De esta forma, el Partido Liberal recibirá sus credenciales en las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

Mientras que los del Partido Nacional en su búnker ubicado en el Anillo Periférico de la capital a partir de las 2:00 p.m., y el Partido Libre hará lo propio a las 7:00 p.m.

En el caso de las corporaciones municipales, los candidatos ganadores ya han arribado a reclamar sus credenciales, realizando las respectivas filas para recibir la documentación que los proclama como ganadores en las instalaciones del CNE. IR