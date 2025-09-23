CNE emite la certificación correspondiente a la Actualización de la División Política Geográfica Electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras emitió la Certificación 1812-2025, un documento oficial que detalla disposiciones relevantes para el proceso electoral en el país.

El documento aborda aspectos fundamentales como la organización de los comicios, la inscripción de candidaturas, la logística de votación y las medidas para asegurar la integridad del proceso. Se enfatiza el cumplimiento de la normativa electoral vigente y la participación de los diferentes actores políticos.

La Certificación 1812-2025 emitida por el CNE oficializa la actualización de la División Política Geográfica Electoral que regirá en las Elecciones Generales de 2025.

A continuación Proceso Digital reproduce el documento emitido por el órgano electoral: