CNE distribuye material electoral, las elecciones aún no dan inicio en Guanaja

Tegucigalpa– Desde tempranas horas de la madrugada inició este domingo la distribución del material electoral en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, previo a la repetición de las elecciones municipales.

Sin embargo, hasta este momento no han iniciado las votaciones ya que siguen los bloqueos por parte de las personas que se oponen al proceso electoral especial.

Las elecciones se repetirán con los dos candidatos Sheray Borden, del Partido Liberal y Dion Kelly del Partido Nacional, que resultaron empatados.

Personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y custodios de seguridad trasladaron las maletas electorales hacia los distintos centros de votación del municipio, en medio de un ambiente de orden y expectativa entre los pobladores.

Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la ciudadanía a participar en la jornada democrática, que busca definir finalmente al ganador de la alcaldía de Guanaja tras las controversias surgidas en el proceso anterior. IR