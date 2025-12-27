CNE determinará este sábado si continúa conteo especial ante prolongado boicot

Tegucigalpa – Tras el prolongado boicot al proceso electoral, que ha impedido que los escrutadores procesen 316 maletas, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), integrado por Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, acordó la noche de este viernes que mañana sábado determinarán si continúa el conteo especial.

– “Yo no he traicionado a este pueblo, he impedido que otros lo traicionen”: Consejera Hall a Marlon Ochoa.

-Boicot a proceso electoral ha impedido que los escrutadores procesen 316 maletas electorales.

Al pleno convocado para mañana a las 9:00 de la mañana se sumarán los equipos técnicos, donde se determinará si continúa el conteo especial en los niveles de corporaciones municipales y diputaciones.

Durante la sesión y ante los señalamientos de Ochoa de que la consejera Hall traicionó al pueblo al hacer la declaratoria electoral oficial en el nivel presidencial, mediante un pleno en el que él no participó, le dijo “aquí no hay traición alguna, porque usted acaba de establecer una traición más al pueblo, yo no he traicionado a este pueblo, he impedido que otros lo traicionen”.

Hall resintió que en el pleno se han dado cuestiones sin precedentes que no se pueden olvidar “y que la historia no va a olvidar y yo voy a hacer mi parte para que así sea”.

La consejera presidenta agregó que tanto ella como la consejera López han trabajado “no acompañadas por la institucionalidad del país sino a pesar de la institucionalidad de este país que no ha hecho más que perseguirnos, atacarnos, intimidarnos de forma constante y permanente, delitos que no vamos a olvidar”, prometió.

Asimismo reiteró que habrá declaratoria en tiempo y forma, tal como la Constitución y la ley indica, el 30 de diciembre como fecha máxima. VC