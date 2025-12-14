CNE detalla requisitos y prohibiciones a representantes políticos para escrutinio especial

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), detalló los requisitos y prohibiciones a los representantes de los cinco partidos políticos que participarán en el escrutinio especial que se llevará a cabo en las próximas horas.

Desde la noche del sábado se realiza el enrolamiento del personal asignado al escrutinio especial, correspondiente a todos los partidos políticos, conforme a la metodología establecida para el ingreso al Centro Logístico Electoral (CLE).

Metodología de ingreso:

Verificación de inclusión en los listados preliminares.

Revisión y validación de credencial autorizada, comprobando que sea original y emitida por el CNE.

Organización del personal mediante fila, manteniendo el orden de enrolamiento.

Enrolamiento formal en el área de Recursos Humanos.

Instrucción final para el ingreso al CLE, específicamente a las áreas de escrutinio, incluyendo la socialización de los protocolos de seguridad.

Prohibiciones:

No portar alimentos.

Prohibido el ingreso de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos no autorizados.

Prohibido el ingreso de armas de fuego.

Prohibido el ingreso de armas blancas.

No se permitirá la entrada y salida reiterada de las áreas de escrutinio.

Únicamente en casos de extrema emergencia se autorizará la salida y reingreso, previa coordinación y control correspondiente.

Dispositivo de seguridad y apoyo:

Presencia de seguridad militar dentro y fuera del CLE.

Instalación de arcos detectores de metales y uso de detectores de metales móviles.

Presencia del Cuerpo de Bomberos en el área de estacionamiento del CLE.

Disponibilidad de ambulancia para atención de emergencias.

El codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida anunció que el escrutinio especial de más de 2 mil 700 actas podría durar hasta ocho días. JS