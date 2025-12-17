Consejeras denuncian bloqueo, secuestro y avasallamiento al Consejo Electoral

Tegucigalpa – Las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López denunciaron, la noche de este martes, el secuestro de las instalaciones donde se resguarda el material electoral de las elecciones del pasado 30 de noviembre, al tiempo que urgieron a los partidos políticos a comenzar con el escrutinio especial.

La presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall reveló que -según información proporcionada por funcionarios del CNE- muchos miembros de Juntas Especiales que ingresaron al INFOP con el objetivo de hacer escrutinios públicos y que son propuestos por partidos políticos y no son empleados del CNE, el día de hoy (martes) han impedido y restringido que nuestros funcionarios accedan al Centro Logístico Electoral (CLE), exigiéndoles que se identifiquen y diciéndoles que ellos (los empleados del CNE) se deben a los partidos e imponiéndose por estar en notable ventaja numérica.

Hall se preguntó: “¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad?”, a lo que seguidamente respondió: “a la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla al CNE”.

Cuestionó: “¿Dónde está la investigación que corresponde? ¿Por qué las autoridades a cargo del orden público y de la seguridad del proceso no informan sobre lo que realmente sucede?”

Subrayó que el proceso electoral y el futuro de Honduras, que es de todos, lo están quitando unos pocos, al tiempo que pidió a la comunidad internacional estar atenta para documentar los hechos.

La consejera presidenta hizo un llamado de reflexión: “porque aunque ahora no quieran verlo o aceptarlo: ¡la historia juzgará y será implacable!”.

Las instalaciones de Infop que sirven como bodegas electorales.

Secuestro de las instalaciones

De su lado, la consejera electoral Cossette López denunció esta misma noche el “secuestro” de las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE en el INFOP y la paralización forzada de sus funciones en pleno proceso de escrutinio especial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de la consejera Cossette López, alertó este 16 de diciembre de 2025 sobre una situación de “secuestro” de las instalaciones del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), lo que ha derivado en la paralización forzada del escrutinio especial de actas.

La denuncia se da en un contexto de alta tensión política tras las elecciones generales y en medio de reclamos de distintos partidos sobre el proceso de transmisión y recuento de resultados.

Según el comunicado difundido por López, en los últimos días se han registrado actos de violencia, intimidación y vandalismo atribuidos a miembros de Juntas Especiales de Verificación y Recuento acompañados por militantes de partidos políticos, especialmente Libertad y Refundación, que operan dentro del CLE.

Estas acciones incluirían agresiones físicas y verbales contra personal y representantes, daños a instalaciones y obstáculos deliberados a las labores técnicas que deberían desarrollarse con normalidad en el marco del escrutinio.

La consejera recordó que los integrantes de las juntas no son empleados del CNE, sino representantes acreditados por los partidos, con una función estrictamente regulada por la ley y sin facultad para interferir en las decisiones del Pleno ni para presionar o exigir la salida de las autoridades electorales.

En su mensaje, enfatizó que el organismo colegiado también tiene prohibido intervenir en las actuaciones internas de dichas juntas, por lo que cualquier intento de supeditar o condicionar el trabajo del CNE mediante presión física o política constituye una violación directa al orden legal.

Las consejeras López y Hall.

López describió la situación en el CLE como un escenario de caos y sedición, debido a que los disturbios y bloqueos estarían impidiendo la instalación normal de los organismos electorales temporales y la continuidad del escrutinio de actas con inconsistencias.

La paralización de estas tareas afecta directamente el cronograma electoral y agrava los retrasos ya acumulados, lo que, de prolongarse, podría comprometer la emisión oportuna de la declaratoria oficial de resultados prevista antes de fin de año.

Ante este panorama, la consejera hizo un llamado urgente a los cuerpos de seguridad del Estado para que restablezcan el orden en las instalaciones del INFOP, separen a los agresores y garanticen la integridad del personal, de los observadores y del material electoral resguardado en el CLE.

Asimismo, exhortó a la comunidad internacional y a las misiones de observación a mantener una vigilancia cercana de lo que describió como un grave atentado contra la institucionalidad electoral hondureña y el derecho ciudadano a conocer, en paz y con transparencia, los resultados finales de las elecciones.

El escrutinio de las elecciones generales se reanudó el domingo con Asfura al frente del conteo, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias, que se realiza de forma separada.

Asfura se mantiene al frente con 1.305.033 votos (40,54 %) con un ajustado margen frente a Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 papeletas (39,19 %), según el 99,80 % de las actas. PD