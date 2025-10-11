CNE deniega solicitud que Jorge Cálix sustituya  a Samuel García como candidato a diputado en Olancho

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró sin lugar la solicitud de Jorge Cálix para sustituir a Samuel García en la planilla de diputados del Partido Liberal en el departamento de Olancho.

En su resolución, el CNE argumentó que Cálix participó en las elecciones primarias del 9 de marzo como precandidato a la presidencia por el Partido Liberal en la que lideró el movimiento “Juntos por el Cambio”.

En ese sentido, el CNE otorgó un plazo de tres días hábiles para que proponga un nuevo sustituto del diputado Samuel García.

Indicó que no perjudica al Partido Liberal el derecho que tiene como autoridad partidaria de postular un nuevo ciudadano que reúna los requisitos de elegibilidad para dicho cargo.

Samuel García interpuso su renuncia como aspirante a una reelección como diputado liberal en Olancho el 24 de septiembre, y el PL propuso inmediatamente a Cálix como su sustituto.

Cálix ha argumentado que su familia es de Olancho, específicamente del municipio de Catacamas, por lo que tiene derecho a aparecer en la papeleta y participar como aspirante en las elecciones generales. AG