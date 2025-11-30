CNE deja fuera a más de 60 periodistas independientes pese a advertencias de ASOPODEHU y JOPRODEH

Tegucigalpa – Más de 60 periodistas independientes quedaron sin acreditación para cubrir el proceso electoral, a pesar de que la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos en Honduras (JOPRODEH) advirtieron con anticipación al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre esta situación.

Las organizaciones informaron que, en los días previos, mantuvieron comunicación constante con el CNE, enviando múltiples mensajes para consultar si existían avances en el proceso de acreditación. No obstante, señalaron que no recibieron respuestas claras ni oportunas, pese a que los comunicadores afectados habían cumplido con todos los pasos del procedimiento de inscripción virtual habilitado por dicha institución.

ASOPODEHU y JOPRODEH explicaron que notificaron este problema a través de distintos medios de comunicación y mediante una nota formal dirigida al CNE, en la que se advertía que era la primera vez que se presentaba una exclusión de esta magnitud. En la misma comunicación solicitaron habilitar de inmediato una plataforma alterna o un mecanismo excepcional que permitiera acreditar a los periodistas.

La exclusión de más de 60 comunicadores, afirmaron ambas organizaciones, viola la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información, derechos fundamentales para garantizar la transparencia de los procesos electorales. “Esta situación vulnera la democracia —advirtieron—, pues deja fuera a medios independientes que cumplen funciones esenciales de veeduría en la jornada electoral”.

Hasta el cierre de esta edición, el CNE no ha ofrecido explicaciones públicas claras sobre las razones que llevaron a la no acreditación de los periodistas ni ha confirmado si habilitará mecanismos urgentes para corregir la situación.

Esta es la nota de alerta enviada al CNE la cual no obtuvo respuesta: