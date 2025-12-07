CNE defenderá integridad de las elecciones pese a persistentes ataques

Tegucigalpa – Pese a los persistentes ataques para torpedear el proceso electoral las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) dijeron hoy que defenderán la integridad del proceso electoral y que los ciudadanos deben dar por descontado que su voto será respetado.

El CNE continúa trabajando, a pesar de las dificultades técnicas, para asegurar el cumplimiento del mandato constitucional y “entregará resultados que corresponderán con exactitud a los votos depositados por la ciudadanía en las urnas el 30 de noviembre”, señaló la consejera presidenta Ana Paola Hall en la comparecencia que tuvo con su compañera Cossette López. El consejero Marlon Ochoa no estuvo presente en la comparecencia.

Tras más de 24 horas sin que el sistema actualice los resultados electorales al público del proceso electoral, las consejeras Hall y López explicaron que los retrasos obedecen a problemas técnicos de la empresa encargada de la transmisión de datos.

La consejera presidente dijo a los adversarios del proceso electoral, que por medio de la desinformación y el culto al miedo que publican en las redes sociales, “no ganarán la batalla” y que el CNE se mantiene en pie para que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

Sobre la solicitud de nulidad de las elecciones del 30 de noviembre reflexionó que, de repetirse las elecciones en cualquier nivel electivo, esto implicaría que la declaratoria no se haga en los tiempos que manda la constitución. Además, señaló que la convocatoria tendría que ser en un plazo no mayor de 4 ni menor de 6 meses.

“¿Vale la pena preguntarse, quiénes estarían en ese tiempo al frente del país y preguntémonos, además, si el pueblo hondureño que admirablemente acudió a las urnas, concurrió a las elecciones para ganarse la paz, estaría dispuesto a consentirlo?”, cuestionó Hall.

La consejera presidente indicó que en todo el proceso que viene con la revisión y auditoría de las actas siempre contarán con la presencia de las misiones de observadores nacionales e internacionales, a quienes agradeció ese apoyo.

100 % de actas ya están en CNE

Por su parte la consejera López, expresó: “quisiéramos que esta etapa fuera distinta, pero lastimosamente no lo es” y que siguen trabajando estén o no frente a una cámara o “este o no una página web disponible para que puedan ver los resultados”.

López dijo que todos los problemas técnicos evidencian la dependencia que se tiene en el diseño legislativo establecido para el CNE con empresas a las que se deben adjudicar.

No obstante, informó que el 100 % de las actas ya están en poder del CNE y se procederá avanzan en el contingente dos, que consiste en la transmisión de las actas que no se transmitieron desde los recintos de votación.

En ese proceso de manejarán un total de 7 mil 776 actas, de las cuales 2 mil 294 pertenecen al nivel electivo presidencial, 2 mil 686 al de diputados y 2 mil 686 a las corporaciones municipales.

Una segunda etapa se realizará de manera paralela la parte de la corrección de incidencias numéricas para lo que se contará con auditorías, para dar a conocer estos resultados en las próximas horas.

La consejera López cerró la comparecencia indicando que quienes intentan deslegitimar el proceso electoral no descansan y prometió que ni ella ni Hall tampoco van a descansar por sostener el proceso democrático que Honduras ya honró.

Honduras celebró el pasado 30 de noviembre las elecciones generales.

El oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) ha sido el claro perdedor de las mismas al quedar en tercer lugar en los tres niveles electivos: presidencial, legislativas y municipales.

A nivel presidencial el candidato del partido Nacional Nasry Asfura va adelante con 40.19%, seguido muy de cerca por el candidato del partido Liberal Salvador Nasralla con 39.49 %, mientras faltan por escrutar miles de actas y otras que pasarán a revisión especial.

Las consejeras del CNE, organizaciones civiles y religiosas han pedido a los candidatos tranquilidad, que no se adelanten a declararse ganadores y que esperen el resultado final del organismo. PD