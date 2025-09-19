​CNE declara fracasado proceso de licitación de conectividad

Tegucigalpa – El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa informó que el ente electoral declaró fracasado el proceso de licitación para la conectividad para mil 728 centros de votación electoral y que el mismo se realizará por la vía directa.
Ochoa detalló que las ofertas fueron remitidas a la comisión evaluadora y que estos, por unanimidad recomiendan declarar fracasada la licitación “por aspectos sustanciales y no subsanables de las ofertas”.
“La ley especial que nos rige a nosotros establece que cuando un proceso se declara desierto o fracasado pasamos a una siguiente etapa de contratación expedita”, dijo al defender que no es una contratación directa.
Según el representante del partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), este proceso es abierto y competitivo, donde de acuerdo al presupuesto especial se les permite realizar tres invitaciones.
El cronograma electoral indica que el lunes 22 de septiembre se debe realizar la adjudicación del proceso de servicios de conectividad. VC