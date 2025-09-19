​CNE declara fracasado proceso de licitación de conectividad

Tegucigalpa – El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa informó que el ente electoral declaró fracasado el proceso de licitación para la conectividad para mil 728 centros de votación electoral y que el mismo se realizará por la vía directa.

Ochoa detalló que las ofertas fueron remitidas a la comisión evaluadora y que estos, por unanimidad recomiendan declarar fracasada la licitación “por aspectos sustanciales y no subsanables de las ofertas”.

“La ley especial que nos rige a nosotros establece que cuando un proceso se declara desierto o fracasado pasamos a una siguiente etapa de contratación expedita”, dijo al defender que no es una contratación directa.

Según el representante del partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre), este proceso es abierto y competitivo, donde de acuerdo al presupuesto especial se les permite realizar tres invitaciones.

​El cronograma electoral indica que el lunes 22 de septiembre se debe realizar la adjudicación del proceso de servicios de conectividad.​ VC