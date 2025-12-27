CNE deberá tomar una decisión clave en miles de actas con inconsistencia municipales y de diputados

Tegucigalpa- El integrante del consejo consultivo del Partido Liberal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Víctor Alejandro Martínez, calificó como preocupante la situación que atraviesa el proceso electoral, en la fase de escrutinio especial, debido a la elevada cantidad de actas con inconsistencias detectadas principalmente en los niveles municipal y de diputados.

Martínez explicó que es precisamente en estos dos niveles donde se concentra el mayor número de irregularidades. Como ejemplo, señaló que en la alcaldía de Tegucigalpa existe una fuerte disputa electoral marcada por 492 actas con inconsistencias, lo que mantiene en incertidumbre el resultado final.

No obstante, indicó que el panorama es aún más complejo en el nivel de diputados. “Solo a nivel de diputados podemos llegar a alrededor de 5,000 actas con inconsistencias”, advirtió Martínez, subrayando la magnitud del problema que enfrenta el ente electoral.

El representante liberal recordó que el CNE tiene la obligación legal de emitir su declaratoria oficial antes del 30 de diciembre en los tres niveles electivos: presidencial, municipal y de diputados. Aunque la declaratoria presidencial ya fue emitida, recalcó que esta debe incluir también los resultados de los otros dos niveles.

Martínez señaló que, si bien el Consejo Nacional Electoral ya ejecutó el proceso de contingencia número dos, los datos resultantes aún no han sido liberados, lo que genera mayor incertidumbre. En ese contexto, sostuvo que el pleno del CNE deberá tomar una decisión clave respecto a la verificación visual, con el fin de liberar una cantidad significativa de actas tanto de diputados como de alcaldes.

Finalmente, advirtió que muchas de estas actas difícilmente podrán ser evacuadas mediante el escrutinio especial a cargo de la Junta de Verificación Especial, lo que coloca al proceso electoral ante un escenario complejo y de alta presión institucional.LB