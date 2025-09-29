CNE debe generar más confianza tras manipuleo de papeletas: Jorge Cálix

Tegucigalpa- El diputado por el Partido Liberal, Jorge Cálix reaccionó después de la conferencia de prensa realizada por los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), y dijo que el ente electoral debe de generar más confianza tras la manipulación en las papeletas y afirmó que él si participará en el proceso electoral.

Sostuvo que acudirá hasta las últimas instancias para participar en el proceso electoral, – “haré uso de los recursos legales que tengo y se que ganaré la batalla”, indicó.

“No me voy a rendir, mi foto va a aparecer en la papeleta por Olancho, voy a ganar todos los recursos y el Tribunal de Justicia Electoral me dará la razón”, afirmó.

Dijo que es triste e indignante lo que sucede, el CNE debería de ser el órgano que genere más confianza y que un día salga con una papeleta y que 20 minutos después la quiten, eso no puede pasar.

“Imaginémonos que pasará el día de las elecciones, que alguien se meta en el sistema y cambie los resultados a favor de otro candidato, no puede pasar”, arguyó.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades del CNE a fortalecer el sistema y generar unas elecciones limpias y transparentes. IR