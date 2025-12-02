CNE continúa sin divulgar nuevos resultados y aumenta la incertidumbre

Tegucigalpa – A primeras horas de este martes, el sistema de divulgación de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa sin funcionar, manteniendo la última actualización registrada al mediodía del lunes 1 de diciembre.

La ausencia de nuevos datos ha intensificado la incertidumbre entre la población y alimentado la especulación sobre el rumbo de las elecciones generales.

El prolongado silencio del sistema se da en un escenario electoral ya marcado por un conteo sumamente estrecho y acusaciones cruzadas entre los principales partidos.

Trump denuncia posible alteración de resultados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció nuevamente sobre la situación política en Honduras, advirtiendo que habría intentos de “alterar” los resultados electorales.

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario afirmó: “Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo! El pueblo hondureño votó masivamente el 30 de noviembre”.

Trump además señaló que el CNE, “el organismo oficial encargado del recuento de votos, suspendió abruptamente el conteo a la medianoche del 30 de noviembre”, calificando la situación como irregular y exigiendo que el proceso se reanude cuanto antes.

“El conteo debe terminarse de inmediato”, insistió.

Nacionalistas y liberales aseguran tener actas que los favorecen

Mientras tanto, en el territorio nacional tanto dirigentes del Partido Nacional como del Partido Liberal afirman contar con actas que los ubican como ganadores. Las declaraciones han aumentado la tensión política y confundido aún más a la ciudadanía, que sigue a la espera de datos verificados.

Expectativa y ansiedad en la población

Ante la falta de actualizaciones oficiales, la población permanece expectante y con creciente ansiedad por conocer el desenlace del proceso electoral más disputado de los últimos años. Analistas advierten que cada minuto sin información oficial amplía el riesgo de crisis política y desinformación.

Hasta el momento, el CNE no ha ofrecido un nuevo comunicado sobre las causas de la interrupción del sistema ni cuándo se restablecerá la divulgación del escrutinio.LB