CNE confirma participación de 1.5 millones de electores hasta la tarde

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de su presidenta Ana Paola Hall informó que hasta las 2.00 de la tarde de este domingo en las elecciones generales ya se computan 1.5 millones de participantes.

– Los cuatro presidenciables ya ejercieron el sufragio al mediodía de este domingo.

“Sigue aumentando la participación ciudadana. A esta hora: 1,495,865 electores verificados. Pueblo hondureño, sigan acudiendo a las urnas a votar. ¡El destino de nuestro país, está en nuestras manos!”, escribió la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall en su red social de X.

"Sigan saliendo a votar", el llamado de la consejera del CNE, Ana Paola Hall

La titular del órgano electoral usó su red social X para confirmar la masiva participación de hondureños en los comicios de este domingo que definirán al próximo presidente, el pleno de 128 diputados del Parlamento y 298 alcaldías municipales para el período 2026-2030.

Gran afluencia de votantes en la Escuela Nicaragua de la colonia Miraflores de Tegucigalpa. Se denuncian problemas con el biométrico.

“Al pueblo hondureño informo: A esta hora se reportan 1,019,608 electores registrados a esta hora. ¡La cifra refleja una alta participación ciudadana!”, informó Hall.

Igualmente, remató su publicación afirmando que “¡Sigan saliendo a votar! Honduras nos necesita”.

Al pueblo hondureño informo: A esta hora se reportan 1,019,608 electores registrados a esta hora. ¡La cifra refleja una alta participación ciudadana!

¡Sigan saliendo a votar! Honduras nos necesita.

Al anuncio de la consejera Hall le respondió su homóloga Cossete López afirmando que “Dato mata relato”.

Datos de las elecciones

De acuerdo a los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), unos 6.4 millones de personas están habilitados para acudir a las urnas. En ese sentido, en total se habilitaron 19 mil 167 Juntas Receptoras de Votos (JRV), que se concentrarán en cinco mil 768 centros de votación.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Los que acaparan mayor caudal de votantes, según sondeos, son Rixi Moncada, de Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la mandataria del país; Nasry Asfura, del Nacional; primera fuerza de oposición, y Salvador Nasralla, del Liberal, segunda. JS