CNE certifica aprobación de 68 organizaciones para observación electoral, Rusia queda afuera

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este miércoles la observación de 68 organizaciones para los comicios generales del 30 de noviembre.

Así lo comunicó la titular Ana Paola Hall que comentó que estas organizaciones recibieron la certificación de aprobación de observación electoral.

Desglosó que de las 68 organizaciones, 43 son nacionales y 25 internacionales.

La consejera destacó que también habrá participación de acompañantes y visitantes internacionales.

En el caso de Rusia, no pasó la certificación de aprobación tras recibir los votos en contra de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López.

La consejera Cossette López mencionó al noticiero Hoy Mismo que la sesión sobre la participación de organizaciones como observadores electorales sucedió el día anterior (martes).

Reveló que todavía hay espacios para acompañamientos internacionales y que serán acreditadas a través de las organizaciones de sociedad civil hondureña.

Señaló que se acreditará de manera individual a cada persona que participará a través de las diferentes organizaciones y se ha otorgado una prórroga de 10 días adicionales, es decir, hasta el 30 de octubre.

López afirmó que las elecciones generales del 30 de noviembre serán «muy observadas», resaltando la calidad de las organizaciones y esperó que haya un comportamiento profesional y ético de cada una de las misiones.

La consejera admitió que ella votó en contra por la participación de organizaciones sindicales alegando que no es su fin, pero que también hay novedades como el Observatorio de Desinformación de la Universidad de Madrid.

Finalmente, insistió que el mayor observador de las elecciones generales es el ciudadano hondureño alegando que tiene derecho de informarse de como funciona el proceso, verificar que cosas están bien o no y contribuir a la credibilidad y confianza los comicios. AG