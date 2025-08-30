CNE avanza en un 21 % en la verificación de centros de votación

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó este viernes un 21 % de avance en la verificación de centros de votación en Honduras, como parte del proceso rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

El operativo, enmarcado en la Actualización de la División Política Geográfica Electoral, busca evaluar las condiciones de los 5 mil 741 centros de votación distribuidos en los 18 departamentos del país.

Hasta la fecha, brigadas técnicas ya han recorrido los departamentos de Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Cortés y Comayagua, indicó el organismo electoral en su canal de difusión.

Cada visita incluye la revisión de accesibilidad, infraestructura, ubicación geográfica y estado físico de los centros, muchos de ellos instalados en escuelas.

Además, tras cada recorrido se elaboran recomendaciones específicas para mejorar las instalaciones, contribuyendo no solo a la organización electoral, sino también a la infraestructura educativa, destacó el CNE.

Según el CNE, el impacto será directo en la calidad del proceso democrático, garantizando que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en condiciones dignas y accesibles. (RO)