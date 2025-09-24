CNE aprueba reglamento para supervisión y control de la campaña y propaganda electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó reglamento para la supervisión y control de la campaña, la propaganda electoral, las encuestas y las manifestaciones políticas rumbo a las elecciones generales.

El reglamento debe regular la supervisión y control de la campaña y propaganda electoral, encuestas y sondeos de opinión, así como las reuniones públicas y manifestaciones políticas.

Definió que los sujetos obligados son los partidos políticos, candidatos independientes y personas jurídicas privadas y públicos, instituciones o entes públicos, medios de comunicación y empresas encuestadoras.

Las actividades de los partidos políticos deben desarrollarse dentro del marco del proceso electoral, respeto a los derechos humanos, dignidad, promoción de educación cívica, política y electoral.

El órgano electoral indicó que estableció un proyecto para efectos de control de la campaña y la propaganda electoral bajo la coordinación de la dirección de organizaciones políticas del CNE quien debe hacer un seguimiento de las actividades de los partidos políticos.

Adicionalmente, cada actividad de distribución y difusión de propaganda está permitida en los medios de comunicación.

Enfatizó que está prohibido la participación de niños y adolescentes en la propaganda, difusión de propaganda desde el espacio aéreo o las que quieren causar daño. AG