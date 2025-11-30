CNE aprueba reglamento del TREP y fortalece resultados expeditos

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este sábado, el reglamento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para los comicios generales.

El reglamento regula la organización, los roles funcionales y el procedimiento operativo para la transmisión digital de las actas de cierre desde los centros de votación, su procesamiento centralizado y su posterior divulgación.

Se remarca que los datos del TREP son preliminares y cumplen la función de informar a la ciudadanía sobre los resultados parciales de la votación.

Los componentes tecnológicos se instalarán a las 5:30 de la mañana, a las 7:00 se hace la verificación de la estación de transmisión y se generará un reporte de estado inicial para acreditar la junta receptora de voto.

Al finalizar la votación, cada JRV realizará el cierre en la aplicación del dispositivo biométrico. El dato del «Total de Electores Identificados» generado por el dispositivo será obtenido directamente por el sistema TREP.

Sin embargo, informó que en el artículo ocho, la votación fue por mayoría por voto en contra del consejero Marlon Ochoa.

El artículo ocho es extenso y establece las reglas de validación en los niveles electivos presidencial y de corporación municipal.

La validación requiere de firmas, balance general contra resultados del escrutinio, verificación biométrica y cantidad de electores identificados.

En los casos que el pleno del CNE ordene un escrutinio especial se generará un acta especial, misma que será elaborada por la junta especial de verificación y recuento. PD