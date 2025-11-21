CNE aprueba observación de congresistas de EEUU para elecciones generales

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, confirmó este viernes que se aprobó por mayoría de votos que nueve congresistas de Estados Unidos se desempeñen como observadores de las elecciones generales del 30 de noviembre.

En conferencia de prensa, detalló que la votación fue dos a uno, en la que el consejero Marlon Ochoa habría votado en contra. Sin embargo, el propio Ochoa confirmó que apoyó con su voto la llegada de los observadores norteamericanos.

Los congresistas estadounidenses que estarán como observadores el 30 de noviembre son: María Elvira Salazar, Ronny Jackson, Bryan Steil, Jim Himes, Claudia Tenney, Jimmy Panetta, French Hill, Rick Crawford y Ben Cline.

Ya emitido el tercer voto del pleno y por unanimidad de votos se aprueba delegación de EEUU. pic.twitter.com/ciu74DlD7R — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) November 21, 2025

Estos congresistas son de los Partidos Republicano y Demócrata y son miembros de la Cámara de Representantes de EEUU.

“Me parece que le están poniendo ojo a la democracia en Honduras”, interpretó la consejera Cossette López.

Los observadores electorales desempeñan un papel clave en la vigilancia del proceso.

Ellos supervisan la instalación de las mesas, la afluencia de votantes, el cierre de urnas, el conteo de votos y la transmisión de resultados.

Hasta la fecha suman más de 32 mil 603 observadores nacionales y 822 observadores internacionales acreditados a través de las 71 organizaciones nacionales e internacionales y 19 embajadas y organismos internacionales. JS