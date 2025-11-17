La empresa Gold Rent a Car S. de R. L. de C.V. será la encargada del transporte de material electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó el domingo el contrato del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas, kits y otros materiales electorales para los comicios del 30 de noviembre a la empresa Gold Rent a Car S. de R. L. de C. V..

La empresa Gold Rent a Car S. de R. L. de C. V. ofertó con un contrato valorado en más de 70 millones de lempiras, es procedente de Choluteca.

Esta empresa sera la encargarse del transporte de maletas electorales, kits tecnológicos y demás materiales que serán distribuidos a nivel nacional para las elecciones generales del 30 de noviembre.

CNE aprueba adjudicación del servicio de transporte de maletas electorales y kits tecnológicos para las generales

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó este domingo el contrato del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas, kits y otros materiales electorales para los comicios del 30 de noviembre.

Así lo informó la titular del CNE, Ana Paola Hall, que a través de su cuenta de red social "X" detalló que la adjudicación del contrato fue por unanimidad de votos.

Seguimos avanzando firmes y fuertes hacia las Elecciones Generales 2025, informó la consejera Hall.

Las empresas que presentaron ofertas fueron: Moro, Gold de Choluteca y Transportes y Logísticas Junior H.

Cabe recordar que la adjudicación del servicio de transporte de las maletas electorales era una señal de preocupación ya que había incertidumbre de cómo se distribuiría los materiales a los distintos centros de votación.

Asimismo, el transporte de material electoral fue un punto sensible en las elecciones primarias del 9 de marzo, ya que en los centros de votación de Tegucigalpa y algunos de San Pedro Sula, no había presencia de las maletas electorales.

El primer envío de material electoral hacia los centros de votación está proyectado para el 20 de noviembre. AG