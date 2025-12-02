CNE anuncia habilitación de espacio en acceso controlado para medios y partidos por fallas técnicas en la divulgación de resultados 

Tegucigalpa- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este martes que el servicio contratado para la divulgación de la información estadística y de las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) presentó problemas técnicos durante la jornada del lunes, afectando la consulta pública de resultados preliminares.

Según el organismo electoral, en horas de la madrugada la empresa encargada, ASD SAS, notificó que varios paquetes de actas transmitidas durante la noche de la elección aún permanecen pendientes de procesamiento. Ante esta situación, el CNE solicitó informes tanto a la empresa como al servicio de auditoría externa, y exigió a ASD SAS una solución inmediata que permita restablecer el acceso completo y permanente a los datos estadísticos.

Como medida temporal, y en cumplimiento de sus atribuciones legales, el CNE anunció la habilitación de un acceso público en un ambiente controlado para medios de comunicación y partidos políticos. Este espacio permitirá dar seguimiento en tiempo real al procesamiento de la información. El organismo aseguró que los medios y las organizaciones políticas recibirán instrucciones detalladas sobre el funcionamiento de este acceso especial.

El CNE destacó que el rol de los medios de comunicación será esencial para mantener informada a la ciudadanía sobre el avance del escrutinio, en tanto se restablecen por completo los sistemas de divulgación.

La reanudación de la publicación de resultados incluirá las actas enviadas al TREP que aún están pendientes de procesamiento, así como las correspon­dientes a los dos procesos de contingencia: el primero, para actas procesadas que no fueron transmitidas desde los centros de votación el 30 de noviembre; y el segundo, para aquellas que no lograron ser procesadas ni transmitidas por las JRV.

El organismo electoral aseguró que estas medidas permiten cumplir con el objetivo informativo del proceso, mientras continúa el trabajo técnico y jurídico para emitir la declaratoria oficial dentro del plazo establecido por la Ley Electoral. Asimismo, reiteró su compromiso de respetar de manera “escrupulosa” la voluntad popular expresada en las urnas durante la jornada electoral del pasado 30 de noviembre.

El CNE concluyó reafirmando que todas las garantías legales serán cumplidas para los partidos y actores en competencia electoral.LB