CNE alquilará locales que sirvan de centros de votación en EEUU y confirma biométrico

Tegucigalpa– La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall afirmó que las urnas en Estados Unidos no se instalarán en los consulados y que se alquilarán locales, asimismo, confirmó el uso del biométrico.

Hall manifestó que este lunes podrían tener listo el reglamento para el voto en el exterior que contienen las reglas generales, que se realizará únicamente en 15 centros de votación distribuidos en 12 ciudades de Estados Unidos.

Agregó que los centros de votación no se instalarán en los consulados, sino que alquilarán locales.

Afirmó que se enviarán mil 200 papeletas presidenciales a cada una de las 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV), en 12 ciudades de EE. UU., un total de 18 mil paleletas.

Las ciudades donde se instalarán las JRV son: Houston, Miami, Washington, Dallas, Charlotte, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Nueva Orleans, Boston y San Francisco.

La funcionaria confirmó que habrá biometría, pero no se contará con el TREP.

Sostuvo que estos resultados de las 15 JRV se incluirán en el escrutinio una vez retornen al país.

Unos 400 mil ciudadanos, de los 600 mil que se enrolaron, están habilitados para poder ejercer el sufragio el próximo 30 de noviembre en Estados Unidos. IR