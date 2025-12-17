CNE agrega 553 actas para conteo especial

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió sumar 553 actas más al escrutinio especial que debe realizarse para definir al ganador de las elecciones a nivel presidencial, pero que el mismo se encuentra estancado debido al boicot que realizan el partido Libre y una facción del partido Liberal.

Hasta la fecha el CNE había acordado que se iban a ir a escrutinio especial en el paquete uno 1,081 actas, pero estaban pendientes otro grupo de actas.

En ese sentido se conoció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se agregaron todas las actas a revisión porque falta un último informe de parte de los técnicos para agregarlas a revisión especial.

Honduras y la comunidad internacional han señalado que el CNE es el único organismo habilitado para declarar al ganador de las elecciones, que se disputan los presidenciables Nasry Asfura del partido Nacional y Salvador Nasralla del partido Liberal.

Pero los sectores reclaman al CNE que reactive el conteo, el cual se encuentra paralizado desde hace más de una semana. (PD).