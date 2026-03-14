CNE afirma que elecciones especiales en Guanaja se realizarán en virtud de sentencia del TJE

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) deja claro que ellos ya habían declarado inicialmente un ganador en la alcaldía de Guanaja, pero la integración de resultados del recuento jurisdiccional ordenado por el TJE produjo un empate técnico, y por ello se ordenó la repetición de la elección, «Misma que el TJE estableció como realizar».

En un comunicado el CNE da a conocer una serie de comunicaciones en torno a la realización de estas elecciones especiales.

En ese sentido, el CNE hizo un llamado a la población de Guanaja a sobrellevar el proceso electoral de forma pacífica.

Asimismo, a los partidos políticos en contienda para que presten la colaboración necesaria para el desarrollo normal del proceso electoral.

A las autoridades correspondientes para que en el marco de sus atribuciones cumplan con su deber de custodia, vigilancia, transparencia y seguridad de las personas, el material electoral y centros de votación.

El equipo técnico del Consejo Nacional Electoral continúa desarrollando jornadas de capacitación dirigidas a las personas que integrarán las Juntas Receptoras de Votos (JRV), como parte de los preparativos para la repetición del proceso electoral en el municipio de Guanaja, informó el CNE.

Estas jornadas de capacitación tienen como objetivo fortalecer los conocimientos de los miembros de las JRV sobre los procedimientos electorales, garantizando así un proceso transparente, ordenado y conforme a la normativa electoral vigente. IR