CNE advierte posible delito electoral por actas puestas en cero durante escrutinio especial

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, advirtió la noche de este viernes que durante el proceso de escrutinio especial se han detectado irregularidades que podrían constituir delitos electorales, luego de que 48 actas fueran consignadas con votos en cero, pese a la existencia de papeletas válidas.

Según informó Hall, hasta la fecha se han procesado 652 actas en el marco del escrutinio especial.

En ese contexto, recordó que los miembros de las Juntas a cargo de este procedimiento son postulados por los partidos políticos y no son empleados del CNE, por lo que sus actuaciones son responsabilidad directa de las organizaciones políticas que los propusieron.

No obstante, la consejera enfatizó que, en caso de configurarse un delito electoral, la responsabilidad penal será personal, conforme a la legislación vigente, independientemente de la filiación partidaria de los involucrados.

Hall señaló que consignar votos en cero cuando existen papeletas válidas dentro de la maleta electoral, así como desconocer actas originales, hojas de incidencia y papeletas retornadas, podría constituir un delito electoral al implicar la anulación de votos válidos emitidos por la ciudadanía.

El pronunciamiento fue reposteado por la consejera Cossette López, quien respaldó el llamado a respetar la legalidad y el proceso democrático.

Finalmente, la presidenta del CNE subrayó que el compromiso de todos los actores debe ser defender la voluntad popular, reiterando que la democracia es la vía para resolver las diferencias políticas y advirtiendo que no se debe poner en riesgo la credibilidad del proceso electoral. (PD).