CNE adjudica transporte de material electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE), adjudicó el servicio de transporte para la distribución y retorno de las maletas electorales de las elecciones generales del 30 de noviembre.

– Al final se otorgó la adjudicación a la única empresa que se postuló y que la noche del lunes anunció su retiro del proceso.

De acuerdo a una comunicación de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), quien informa a los participantes en el proceso de contratación del denominado «Servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales electores esenciales para las elecciones generales 2025».

El documento detalla que el pleno de consejeros del CNE ha resuelto adjudicar a la sociedad mercantil Compañía Aduanera y Naviera Union Latin Cargo S.A., por un valor total de 57.9 millones de lempiras.

(Leer) Se retira la única empresa que aplicó para licitación del transporte de material electoral en comicios del 30N

La noche del lunes se había informado el retiro de la empresa “Unión Latin Cargo”, la única que aplicó para solicitud la adjudicación del servicio de transporte de material electoral en el día de los comicios generales. VC