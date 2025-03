En último momento, cambian reglas respecto a la biometría

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras acordó por mayoría de votos que las actas que no cuenten con validación biométrica serán publicadas, pero no computadas en los resultados hasta que lleguen esencialmente en las maletas electorales, confirmó la consejera presidenta Cossette López.

– La presidenta de CNE, sostiene que está decisión de los consejeros Marlon Ochoa y Ana Paola Hall, puede provocar caos.

– CNE acuerda por mayoría de votos que actas sin validación biométrica no serán computadas hasta su llegada física.

López, explicó que la decisión surgió a partir de una propuesta del consejero Marlon Ochoa, la cual fue modificada por la consejera Ana Paola Hall. Según la modificación las actas que no vienen validadas con el biométrico estarán siendo publicadas más no computadas, y se sumarán hasta que lleguen de forma física, detalló López.

Añadió que la consejera Hall ha introducido un cambio a la propuesta original del consejero Ochoa que era que se dejara todas las actas que resultarán inválidas producto de una comparación con biométrico que no se publicarán. Ahora “el cambio que implica que esas actas que pasarían a calidad de inválidas en caso de que no vengan acompañadas del tipo de resultado de biometría sean siempre publicadas en una bolsa adicional en la cual pueda conocer la población en general que estas están ahí, la imagen de las actas pero que no sean computadas”.

La votación fue aprobada por mayoría con los votos de los consejeros Ochoa y Hall, mientras que López manifestó su desacuerdo con la medida, advirtiendo que podría generar confusión en el proceso electoral. “Me sostengo en que esto puede provocar algún tipo de caos. El TREP está destinado a dar los resultados verificados”, enfatizó.

Durante la discusión, también se abordó el reglamento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el cual se emitirá próximamente. López insistió en que la no divulgación de actas sin biometría podría prestarse a interpretaciones erróneas.

La modificación introducida por Hall establece que las actas sin validación biométrica serán publicadas en un apartado especial para que la ciudadanía pueda conocerlas, pero sin ser computadas en el escrutinio. Su inclusión en el conteo oficial dependerá de la llegada de las maletas electorales, en las cuales se transportará el dispositivo biométrico necesario para verificar la autenticidad de los votos, reiteró.

Finalmente, López recordó que en 2021 propuso una revisión exhaustiva de las actas con base en el artículo 283 de la Ley Electoral, aunque en ese momento fue acusada de querer respaldar un fraude. “Ahora que la propuesta se da de otro lado, el argumento es que divulgarlas sin el biométrico es lo correcto. Parece que siempre soy yo la que está del otro lado, según algunos criterios”, concluyó.

Por su parte, el consejero el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, confirmó en su cuenta de X que, por mayoría de votos, el organismo electoral ha decidido que las actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que no utilicen el dispositivo biométrico “no serán sumadas a los resultados preliminares.

Hemos acordado, en el Pleno del @CneHonduras y por MAYORÍA de votos, que los resultados de las actas de las JRV que no hayan utilizado el dispositivo biométrico, NO SERÁN SUMADOS a los resultados preliminares.



Estas actas serán compartidas con los Partidos Políticos al mismo… pic.twitter.com/Qll6weGiyu — Marlon (@MarlonOchoaHN) March 7, 2025

Ochoa detalló que estas actas serán entregadas a los partidos políticos al mismo tiempo que sean recibidas por el CNE y posteriormente se pondrán a disposición del público en un repositorio después del segundo corte a realizarse en sesión pública el domingo.

Además, reiteró que el uso del dispositivo biométrico es obligatorio en el proceso electoral y exhortó a la ciudadanía a exigir su implementación al momento de votar. “¡Combatamos el FRAUDE electoral!” cerró. LB