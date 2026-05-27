CNBS señala que Honduras necesita reformas a la Ley de Lavado de Activos previo a evaluación internacional

Tegucigalpa– Honduras deberá impulsar reformas a la Ley de Lavado de Activos y otras normativas vinculadas al financiamiento del terrorismo para enfrentar la próxima evaluación internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Así lo advirtió el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, al explicar que el país será evaluado en agosto por estos temas en un proceso que se realiza aproximadamente cada diez años.

Solórzano indicó que deberán impulsarse reformas a la Ley de Lavado de Activos y regulaciones relacionadas con las denominadas “profesiones no financieras designadas”.

Además, señaló que entre las principales exigencias se encuentra la aprobación de la Ley del Registro Centralizado del Beneficiario Final, mecanismo que permitirá identificar a las personas naturales que realmente se benefician de sociedades mercantiles.

“Hay muchos elementos que van a ser tocados”, expresó el representante de la CNBS, al destacar que Honduras debe demostrar avances institucionales y legales para superar la evaluación.

El funcionario advirtió que, de no cumplir con los indicadores requeridos, Honduras podría ingresar a listas grises o negras internacionales, situación que afectaría la imagen del país y limitaría la atracción de inversiones. AD