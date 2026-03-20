CNBS reafirma solidez y estabilidad del sistema financiero y fortalece su supervisión 

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) reafirmó este viernes el estado actual del sistema financiero nacional mismo que dijo “refleja solidez, estabilidad y confianza”.

Las instituciones supervisadas, incluyendo bancos y entidades

financieras, cumplen con los estándares requeridos en materia de liquidez, solvencia y sostenibilidad, lo que promueve el adecuado funcionamiento y capacidad para responder a las obligaciones con los usuarios, reafirma el CNBS.

Igualmente hace énfasis en su compromiso con la estabilidad del sistema financiero hondureño mediante una supervisión estricta y transparente de bancos, seguros y entidades relacionadas.

En su comunicado oficial, la CNBS enfatiza su rol en la regulación general y vigilancia de instituciones financieras, con énfasis en la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y riesgos que afecten los depósitos del público.

La entidad insta a la población a consultar información financiera relevante exclusivamente en su sitio web oficial (www.cnbs.gob.hn), garantizando así decisiones informadas y protegiendo los ahorros de los hondureños frente a posibles desinformaciones. (PD)