CNBS ordena a bancos reforzar seguridad para pagos con tarjeta en comercios

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), informó que los bancos deberán suministrar terminales de punto de venta POS, para procesar pagos con tarjetas de crédito y débito a los comercios afiliados para reducir el riesgo de fraude.

De acuerdo con la institución, el método POS o pago sin contacto permite mayor seguridad ya que las transacciones se procesan de inmediato frente al cliente, y puede ser hecho desde teléfonos o con el chip de la tarjeta,

El gerente de Riesgos Cibernéticos de la CNBS, Carlos Fúnez, explicó que la medida forma parte de los lineamientos emitidos por el ente regulador para fortalecer la seguridad en el uso de tarjetas de crédito y débito.

Indicó que el objetivo es evitar que los empleados de los establecimientos se lleven las tarjetas a otro lugar para efectuar el cobro, práctica que puede facilitar el robo de información financiera.

«Es necesario que los bancos provean a los comercios de POS móviles para poder cumplir con esta disposición», señaló Fúnez.

El funcionario explicó que los comercios mantienen contratos directos con las instituciones bancarias y que estos incluyen la obligación de efectuar los cobros de forma presencial.

Añadió que corresponde a los bancos supervisar el cumplimiento de esa cláusula, mientras que la CNBS verificará que las entidades financieras ejerzan ese control sobre sus comercios afiliados.

Con esta disposición, la CNBS pretende disminuir los casos de clonación o sustracción de datos de tarjetas durante las compras en establecimientos comerciales. AD