CNBS alerta sobre nuevas estafas financieras

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó hoy sobre nuevos esquemas de estafa que operan de forma presencial y a través de redes sociales, ofreciendo inversiones o ahorros con ganancias rápidas y sin autorización.

Recientemente se identificó la existencia de nuevos posibles esquemas fraudulentos de estafas financieras, ofrecidos por personas naturales o jurídicas, con presencia física en varias ciudades del país, y/o por medio de plataformas digitales, redes sociales como WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, entre otros; promoviendo productos de inversiones, ahorros digitales y donaciones, prometiendo rendimientos excesivos, sin contar con la debida autorización de la CNBS.

Al respecto, recomendó al público en general no entregar dinero en efectivo, no realizar transferencias electrónicas bajo las figuras de «inversiones», «donaciones» o similares a personas naturales o jurídicas que presenten algunas de las siguientes características:

• No están autorizadas ni supervisadas por la CNBS.

• Ofrezcan «ganancias rápidas y exorbitantes» o «rendimientos garantizados»

• Operen únicamente por redes sociales o enlaces no verificables.

• No proporcionen información clara sobre su identidad, domicilio o representantes legales.

En ese contexto la CNBS recordó que:

• Los fondos entregados a entidades no autorizadas no cuentan con protección legal ni supervisión financiera.

• Las Constancias de Registro otorgadas a personas naturales o jurídicas que se dedican a Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD), NO constituyen una autorización de la CNBS para captar fondos, depósitos o inversiones del público.

Ante estos hechos, la CNBS reiteró su llamado a actuar con prudencia y a verificar siempre, antes de invertir, si una entidad se encuentra autorizada, a través de los canales oficiales:

https://www.enhs.gob.hn

https://publicaciones.cnbs.gob.hn

La CNBS reafirmó su compromiso con la protección del interés público, la estabilidad del sistema financiero y la prevención de actividades prohibidas que pongan en riesgo el patrimonio de los hondureños. (RO)