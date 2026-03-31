CNBS alerta de nueva estafa financiera ante aparición de falsas plataformas

Tegucigalpa – La Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) alertó en las últimas horas sobre la operación de plataformas y entidades no autorizadas que simulan realizar operaciones financieras, pero que representa una nueva estafa.

Mediante un comunicado, se alertó que ha tenido conocimiento de la operación de tres plataformas que ofrecen supuestos servicios de inversión, ahorro y captación de dinero.

Las supuestas empresas que realizan estas operaciones son: UNIFIN, monavex y cryptaespon, las cuales ofrecen rendimientos, inversiones o esquemas financieros sin respaldo legal ni supervisión oficial.

Indicó que la intermediación financiera es una actividad de interés público regulado por la ley, y que solo pueden realizarla instituciones del sistema financiero debidamente autorizadas.

La CNBS recomendó a la ciudadanía que no entregue dinero ni invierta en estas plataformas digitales que no están autorizadas porque prometen ganancias rápidas, pero no informan con claridad quienes son y que operan por redes sociales o enlaces no verificables.

UNIFIN

En las últimas horas estalló el escándalo de esta supuesta plataforma financiera cuando un grupo de aportantes se presentaron en la mañana del lunes a las oficinas de UNIFIN en la residencial Manantial de la ciudad de Choloma, pero la encontraron vacía.

Al ingresar al local, los afectados descubrieron con sorpresa que el inmueble estaba completamente vacío; pero tampoco observaron presencia de dinero de los ahorros, y que los encargados se habrían llevado el mobiliario y equipo de oficina.

El grupo de aportantes que llegaron a las oficinas de UNIFIN se apersonaron con la intención que les pagara ya que era el día de la devolución del dinero.

Este caso es similar al caso Koriun Inversiones, una supuesta plataforma financiera que recopiló enormes cantidades de dinero de miles de aportantes, pero que una vez se descubrió su modus operandi, el dinero desapareció y varios de sus empleados están detenidos. AG