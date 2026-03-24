CNA traza la ruta de reformas electorales para tener certidumbre en elecciones

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este lunes al menos cinco propuestas de reformas torales para trazar una línea de transparencia de cara a los próximos comicios generales en Honduras.

– La titular del CNA pidió no olvidar la elección reciente que debería estremecer a cualquiera. Lo ocurrido en el proceso electoral de 2025 fuimos testigos de una peligrosa distorsión del orden constitucional. Instituciones como el MP y las FFAA se prestaron para comprometer la legitimidad del proceso.

El organismo de sociedad civil presentó un informe denominado “Trazando la ruta hacia las reformas electorales” que consiste en cinco reformas: 1. Segunda vuelta electoral para romper el ciclo de gobiernos sin legitimidad mayoritaria; 2. La ciudadanización real de los órganos electorales para terminar con el secuestro partidario de la jornadas electoral; 3. Fortalecimiento a las instituciones del CNE y del TJE superando los debates sobre los vacíos legales eliminando los mecanismos que hoy permiten la paralización; 4. Transparencia absoluta del financiamiento político eliminando el secreto que hoy protege intereses oscuros y las redes de corrupción; 5. La justicia electoral eficaz y oportuna que revuelva antes que los conflictos escalen y que cuando hayan destruido la confianza de toda la población hondureña.

No más reformas negociadas en la oscuridad

Gabriela Castellanos, directora del CNA.

“Planteamos cinco reformas que no son negociables si realmente queremos salvar la democracia en Honduras”, expresó la directora del CNA, Gabriela Castellanos, quien acentuó que “no más reformas negociadas en la oscuridad, no más pactos entre élites que excluyen a la ciudadanía, no más simulaciones”.

Aseveró que no solo es preocupante, sino también indignante que a siete años de la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), apenas cinco años después de aprobar una nueva Ley Electoral “estemos experimentando esta crisis de fragilidad democrática”.

“Esto no es un simple problema técnico, no es un error administrativo ni mucho menos legislativo. No es un accidente, es el resultado de un sistema diseñado para ser manipulado. El ciclo electoral reciente no fue una anomalía, fue la confirmación de que se sigue operando bajo el enorme aspecto de impunidad frente al quebrantamiento que se nos ha evidenciado”, describió.

Castellanos recalcó: “Aquí hay que decir una verdad incómoda, en Honduras no ha faltado diagnóstico, lo que ha faltado es voluntad política”.

Citó que la comunidad internacional ha sido clara: Honduras necesita profesionalizar sus órganos electorales, garantizar independencia real y devolver el control del proceso a la ciudadanía.

Aseveró que los que buscan controlar el sistema no les conviene cambiarlo, prefieren un sistema débil que puedan manipular a uno fuerte que los someta a reglas y equiparse en el mismo terreno. “Prefieren instituciones que puedan ser domesticadas a instituciones independientes, aunque no lo admitan, los resultados incómodos que se dieron fue el papel de la valentía y la beligerancia de dos consejeras que mantuvieron para evitar el colapso total en las elecciones”, dijo.

Reformas oportunas e impostergables

Las oportunas e impostergables reformas electorales surgen a un poco más de 50 días de haber tomado cargo el actual gobierno que encabeza Nasry Asfura y que de acuerdo a los resultados oficializados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ganó por apenas 30 mil votos en los pasados comicios generales.

El abogado Rafael Jerez explicó que las reformas electorales surgen por el rompimiento del bipartidismo político con la aparición de nuevas fuerzas, especialmente de Libertad y Refundación (Libre).

Recordó que uno de los primeros logros es la aprobación en 2021 de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y candidatos, que fue un legado que promovió la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

Jerez indicó que antes de las elecciones generales del 2027 se ratificó una reforma que no fue aprobada que amplía el número de representantes en el desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Señaló que la actual Ley Electoral nace de una serie de recomendaciones que presentó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018, como el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, funcionamiento de las mesas electorales, financiamiento de la campaña política, órganos electorales y control del censo electoral.

No obstante, subrayó que las fuerzas políticas hondureñas incluyeron en la Ley Electoral que no estaban presentes en las recomendaciones de la ONU está la regulación de la contratación y funcionamiento del sistema de transmisión de resultados.

Añadió que se instaló un mecanismo de selección de los representantes de las juntas receptoras de votos y demás organismos electorales.

El profesional del derecho indicó que las fuerzas políticas propusieron que la integración de las mesas receptoras quedó a control de cinco partidos: tres titulares y dos alternos.

Segunda vuelta electoral

Jerez advirtió que la implementación de la segunda vuelta a nivel presidencial implica una reforma constitucional y modificar el cronograma electoral.

Sostuvo que se debe definir los techos de campaña para los dos candidatos que pasen en la segunda vuelta, ¿quiénes estarán en las mesas?, cambiar y reorganizar el calendario ya que las elecciones son el último domingo de noviembre y el traspaso es el 27 de enero del siguiente año.

“Estaríamos hablando de crear un nuevo sistema electoral, por lo que no es familiar la segunda vuelta”, dijo el analista.

Ciudadanización de mesas

En cuanto a la ciudadanización de las mesas electorales, el profesional del derecho planteó que la convocatoria debe ser abierta en base del censo electoral.

Aconsejó que la nominación de un miembro o custodio de mesa electoral debe ser por parte de organizaciones de la sociedad civil inscritas formalmente en el Estado.

Mientras que la acreditación de representantes de partidos políticos debe ser por mandato de ley para asegurar la capacitación anticipada de quienes estarán en las juntas receptoras de votos y los demás organismos.

Por otro lado, propuso que la elección de los altos funcionarios del CNE y TJE, deben pasar por una evaluación curricular y audiencias públicas en el Congreso Nacional.

También se expuso la construcción de una carrera administrativa electoral para establecer las dependencias clave del CNE y sentar las bases para la reglamentación de la contratación de sus funcionarios.

Ataque estatal organizado

Entretanto, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, consideró que no se debe olvidar todos los hechos acontecidos en el proceso electoral del 2025 y que la reforma debe partir de la verdad.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, denunció que el conflicto en el pasado proceso electoral a causa de un ataque organizado de parte del Estado.

Reveló que el núcleo central del conflicto en el proceso electoral fue un entramado de acciones articuladas, sin límites éticos, sin ningún parámetro constitucional y orientado a interferir y secuestrar los comicios.

Hall indicó que la realidad fue más compleja, descartando que hubo conflicto institucional, sino que se vivió un ataque organizado del sistema estatal intentando someter al órgano electoral.

Condenó la emisión de órdenes ilegales de capturas en contra de autoridades electorales por parte del Ministerio Público, uso indebido garantías constitucionales, paralización de procesos claves como el escrutinio especial e irregularidades y ataques contra ella y la consejera Cossette López.

Relató que hubo un bloqueo dentro del CNE en el funcionamiento del pleno, paralización de un porcentaje del personal, uso de empleados para calumnias, clima de confrontación, campañas de odio y declaraciones sin contexto.

La presidenta del órgano electoral expuso que hay una tendencia en la región de emplear estrategias de forma sistemática para debilitar los órganos electorales y la democracia mediante al ataque a sus autoridades.

Sostuvo que no es la primera vez que el oficialismo hace artilugios para no entregar el poder, los malos perdedores no acepten la derrota; pero si fue novedad que el Estado ataque a los órganos electorales.

“Si no queremos repetir este escenario, debemos asumir con seriedad este tema, ante hechos tan graves deben sentarse precedentes, no se trata de revancha ni de justicia para dos mujeres… se trata de actuar el marco legal vigente”, aseveró.

En cuatro propuestas hay posibilidades

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, apuntó que en el debate de las reformas electorales no son las mismas que quieren el Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre. Todos empujan sus propias propuestas.

El diputado Antonio Rivera Callejas afirmó que hay buen ambiente en cuatro de las cinco propuestas de reformas electorales presentados por el CNA.

Contempló que de las cuatro propuestas de reformas que ofrece el CNA, en cuatro de ellos “hay bastante posibilidad” y que la última es la “más complicada” en lograr consensos.

“¿Hasta dónde vamos los políticos a ceder posiciones en órganos electorales? ¿Hasta dónde vamos a despolitizar desde el CNE hasta la junta receptora de votos?, no lo haremos del todo o hacemos un híbrido”, se preguntó el congresista.

El propio parlamentario Rivera Callejas ha asegurado que prevé las reformas se aprueben en el hemiciclo en octubre de este año. AG