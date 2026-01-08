CNA solicita reunión con TJE para conocer situación de recursos interpuestos

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) solicitó mediante un documento formal una reunión con el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el objetivo de conocer el estado actual de los recursos interpuestos y las dificultades que enfrenta dicho órgano en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

-El CNA propuso que la reunión se lleve a cabo en las instalaciones del TJE el viernes 09 de enero.

En ese contexto, el CNA instó al TJE a resolver con carácter prioritario los recursos pendientes en el nivel de corporaciones municipales.

En ese sentido, y dada la situación actual del Distrito Central, el CNA consideró fundamental que el TJE resuelva el recuento jurisdiccional de todas aquellas actas que no fueron sometidas a escrutinio especial, por razones ampliamente conocidas.

Asimismo, una resolución integral y oportuna, además de brindar certeza jurídica y preservar la paz social, permitirá que la plataforma de procesamiento electoral independiente del CNA cuente con información completa y definitiva, fortaleciendo así los estándares de transparencia y confianza en el proceso electoral ante la ciudadanía.

El CNA reiteró su disposición de actuar como un actor propositivo, comprometido con la búsqueda de una salida democrática, institucional y conforme a derecho.

A continuación Proceso Digital reproduce el escrito enviado por el CNA al TJE: