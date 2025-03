CNA señala que “la investigación del Ministerio Público es débil desde hace décadas”

Tegucigalpa- La Directora Ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que el Ministerio Público (MP) mantiene una debilidad estructural que se ha arrastrado por décadas, asegurando que la justicia en Honduras está condicionada por intereses políticos y burocráticos.

-El Congreso Nacional no nos representa, no nos sirve y solo está ocasionando que entreguemos presupuesto de las arcas públicas”, apuntó.

“No es de ahora que el Ministerio Público es débil. Eso lo venimos arrastrando por décadas, un MP donde hay que pedir permiso para todo, para ver qué causas se pueden presentar y cuáles no. Hace tiempo hemos pedido que se implemente la justicia, pero no la venganza”, afirmó Castellanos.

Sobre la citación de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) como testigos en las investigaciones de las elecciones del 9 de marzo, Castellanos sostuvo que deben acudir y que es necesario esclarecer lo ocurrido en esa fecha. Lo que pasó el 9 de marzo se tiene que aclarar: quién o quiénes fueron los responsables de que las urnas llegarán a las 7 hasta las 10 de la noche cuando debían llegar a las 6 de la mañana. Honduras espera los resultados, enfatizó.

En relación al Congreso Nacional, Castellanos criticó duramente su funcionamiento y la falta de representación para la ciudadanía. “Ya no creemos en los políticos, tenemos que pensar bien por quién votar. Desde la cabeza hacia abajo, tenemos un Congreso hecho un títere completo. El Congreso Nacional no nos representa, no nos sirve y solo está ocasionando que entreguemos presupuesto de las arcas públicas”, apuntó.

Asimismo, se refirió al presidente del Legislativo, Luis Redondo, recordando que su nombramiento fue ilegal y criticando su gestión. “Lo hemos dicho en nuestros informes: Luis Redondo está en ese puesto ilegalmente, pero más allá de eso, no han sabido legislar para el pueblo”, señaló.

En cuanto a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), Castellanos expresó que el gobierno nunca tuvo intenciones reales de traerla. “Ya no se puede decir si viene o no la CICIH, el mensaje es claro: nunca se quiso una misión para combatir la corrupción en este país, porque se van muchos, hasta esos que han estado promocionando una CICIH. Lamentablemente, se quedó solo en discurso”, declaró.

Finalmente, al ser consultada sobre nuevas líneas de investigación en el actual gobierno, Castellanos confirmó que hay procesos abiertos y que se continúa trabajando en más indagaciones. “Hay investigaciones abiertas, estamos trabajando”, concluyó. LB