CNA señala fragilidad del proceso electoral y urge abrir espacios a la veeduría ciudadana

Tegucigalpa- Las elecciones primarias dejaron un entorno de desconfianza por la intromisión de actores externos en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque en el inicio del proceso hacia las elecciones generales se reanudaron consensos, el mecanismo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) volvió a generar tensiones, al convertirse en una herramienta de incidencia política, señala informe del CNA.

-“El TREP es, una vez más, una herramienta de incidencia política para el día de la jornada electoral”, advierte el CNA.

-Cualquier obstrucción injustificada a la observación electoral “será un síntoma de control absoluto de los partidos políticos”, según el documento.

El documento estuvo a cargo del Observatorio de Política Criminal del Consejo Nacional Anticorrupción (OPCA-CNA) presentó su primera entrega de observación y seguimiento del proceso electoral, con el objetivo de “ciudadanizar las elecciones” a través del conocimiento y el análisis crítico.

Según el informe, los obstáculos detectados van más allá de lo técnico y reflejan la pugna de intereses partidarios en el manejo de las decisiones del órgano electoral. “El TREP es, una vez más, una herramienta de incidencia política para el día de la jornada electoral”, advierte el CNA.

El análisis también expone debilidades en el control del financiamiento de campañas. Aunque ha aumentado la presentación de informes, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) no ha logrado consolidarse como garante de transparencia. La falta de presupuesto aprobado y la complejidad en el cumplimiento de los sujetos obligados impiden que se fortalezca la rendición de cuentas.

Observación es clave

El CNA subraya que la participación ciudadana debe reconocerse como un derecho en todas las etapas del proceso electoral y no limitarse al día de la votación.

En ese sentido, advierte que la acreditación de observadores debe realizarse con suficiente antelación para garantizar una veeduría técnica, imparcial y profunda. “Cualquier acción arbitraria orientada a impedir la participación de observadores puede dar paso a acciones en el campo constitucional e internacional de derechos humanos”, resalta el informe.

Entre sus principales recomendaciones, el CNA plantea que: El CNE publique una nueva versión del cronograma electoral, ajustado tras los retrasos derivados de la contratación del TREP.

El contrato con la empresa proveedora del TREP se haga público para garantizar acceso a la información y fomentar la vigilancia ciudadana.

Que el CNE informe periódicamente sobre el cumplimiento de los partidos políticos en la inscripción de sus representantes en organismos electorales y Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Asimismo, que la UFTF imponga sanciones a precandidatos que no presentaron informes de gastos de campaña en las primarias.

También que el CNE apruebe las solicitudes de convenios de observación electoral para fortalecer la transparencia y evitar un “cierre de espacios cívicos”.

Finalmente, el CNA advirtió que cualquier obstrucción injustificada a la observación electoral “será un síntoma de control absoluto de los partidos políticos sobre la gestión electoral, en detrimento de la participación ciudadana”.LB