CNA reprocha transferencias desde Casa Presidencial a diputados

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó hoy su rechazo a las transferencias de recursos desde Casa Presidencial a diputados del Congreso Nacional.

El CNA ha advertido en distintas ocasiones que permitir a diputados gestionar o disponer de recursos públicos, especialmente sin controles efectivos, constituye una práctica peligrosa de corrupción. Esta medida, lejos de resolver los problemas de la población, abre la puerta al clientelismo político, instrumentalizando la pobreza y utilizando como escudo las necesidades de los hondureños, señaló el CNA.

Es inadmisible que la clase política continúe recurriendo a estos mecanismos, pese al rechazo ciudadano y a antecedentes recientes que han evidenciado sus consecuencias negativas, como el sonado caso de Sedesol, acotó el organismo de sociedad civil.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresa su rechazo ante la información pública que revela transferencias de recursos desde Casa Presidencial a diputados del Congreso Nacional.



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También es alarmante que ciertos actores políticos en el Congreso Nacional, gestionen este tipo de solicitudes ante el Poder Ejecutivo, en un procedimiento que sigue careciendo de transparencia, expuso.

Además, preocupa la falta de coherencia del Poder Ejecutivo, pues su discurso de racionalización del gasto público pierde credibilidad si se mantienen prácticas que permiten decisiones discrecionales en el uso de los recursos del Estado, agregó el CNA en un pronunciamiento público.

En ese sentido, las denominadas subvenciones, subsidios o ayudas sociales, cuando dependen de acuerdos poco claros entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, no solo generan conflictos éticos evidentes, sino que también debilitan el principio de separación de poderes y distorsionan la naturaleza de la función legislativa, arguyó.

Hasta este momento, tanto los elementos conocidos como el silencio irresponsable de las autoridades involucradas resultan graves, particularmente en un contexto que profundiza la incertidumbre y la desconfianza ciudadana, sentenció.

Ante estos hechos, el Consejo Nacional Anticorrupción informó que iniciará las acciones correspondientes para investigar este caso y exigió la divulgación completa de toda la información relacionada con la asignación, distribución y ejecución de estos fondos. (RO)