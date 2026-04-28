CNA reprocha que actual director de Aduanas tiene alta demanda contra el Estado y recibe un alto salario como funcionario

Tegucigalpa – “Uno de los casos, porque quiero decir que no es el primero ni es el único, es del señor director de Adunas (Marco Tulio Abadie) que tiene una alta demanda en contra del Estado y que ahora está percibiendo nuevamente salario por parte de la administración pública”, reprochó la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos.

– Honduras avanza en política anticorrupción, pero persisten fallas estructurales en la justicia, dijo.

Pidió poner límites para los funcionarios que quieren trabajar con la administración pública, “no se puede ni siquiera evaluar a los que tienen demandas contra el Estado. El CNA señaló las razones del porqué no pueden seguirse contratando personas que tienen estas denuncias o expedientes en contra de la gestión pública”.

Castellanos propuso a estos funcionarios, que tienen demandas y son parte del gobierno, para que concilien y resuelven sus situaciones contractuales.

Dijo que la Procuraduría General de la República (PGR), tiene una alta responsabilidad en estos temas.

Igualmente, se refirió al proceso de selección de aspirantes a cargos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), advirtiendo que no deberían ser considerados aquellos candidatos que tengan demandas contra el Estado.

Reveló que el CNA ya ha identificado algunos casos y que serán dados a conocer públicamente, como parte de su compromiso con la transparencia y la integridad institucional.

Necesidad de política anticorrupción

La titular del CNA, afirmó que Honduras avanza en la construcción de una política pública anticorrupción integral, aunque reconoció que el país enfrenta debilidades estructurales que han limitado el combate efectivo a este flagelo durante la última década.

Explicó que la estrategia nacional anticorrupción no es un tema nuevo, pero sí uno que ha carecido de articulación efectiva. Señaló que, históricamente, no ha existido una mesa técnica sólida que reúna tanto a autoridades de alto nivel como a equipos técnicos para identificar problemas, dificultades y oportunidades de mejora.

Detalló que actualmente se discute una política compuesta por cinco ejes fundamentales, la cual aún no ha sido concluida, pero presenta avances significativos. En este proceso han participado actores clave como el Ministerio Público de Honduras, el Poder Judicial de Honduras, la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el Tribunal Superior de Cuentas.

Asimismo, indicó que el proceso ha incluido a la academia y organizaciones de sociedad civil, con el objetivo de construir una propuesta integral que permita fortalecer la prevención y el combate frontal contra la corrupción en el país. Castellanos destacó que el CNA actúa como facilitador de este diálogo interinstitucional.

Evitar las partidas oscuras en el presupuesto

En cuanto al manejo de fondos públicos, la funcionaria expresó su preocupación por la posibilidad de que ciertas partidas presupuestarias se conviertan en espacios de opacidad.

Aclaró que no ha afirmado que actualmente exista una “partida oscura”, pero advirtió que se debe evitar repetir prácticas del pasado y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

Castellanos aseguró que el CNA mantendrá una vigilancia activa sobre el uso de los recursos públicos, mediante veedurías y pronunciamientos, con el fin de asegurar que se administren de manera transparente y responsable. JS