CNA propone cinco reformas para garantizar transparencia en procesos electorales

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), propuso este lunes un proyecto de cinco reformas que fortalezcan los próximos procesos electorales en Honduras para tener reglas claras para su funcionamiento.

El organismo presentó el informe “Trazando la ruta hacia las reformas electorales” que consiste en dar recomendaciones de modificar algunas reglas del proceso.

El análisis incluye la inclusión de nuevas fuerzas políticas más allá del bipartidismo político y la necesidad de restructurar el sistema electoral que está concentrado en una sola institución.

Las reformas consisten en la segunda vuelta electoral, la ciudadanización de las mesas, procesos de selección de autoridades de órganos electorales, transparencia en el financiamiento de las campañas políticos y fortalecer el modelo de justicia electoral.

(LEER): “No más reformas negociadas en la oscuridad”, clama el CNA que plantea cinco grandes cambios en la ley

En el caso de la segunda vuelta electoral a nivel presidencial, el CNA señaló que se requiere reformar de dos artículos de la Constitución de la República para que sea vigente: el 46 que establece los principios que rigen la elección de autoridades políticas, y el 236 que la elección del gobernante se realiza por simple mayoría de votos.

La principal reforma electoral que propone el CNA es la segunda vuelta a nivel presidencial.

Mientras que en la ciudadanización de las mesas consiste en reducir el nivel del control político-partidario sobre la gestión institucional de las autoridades y abrir los espacios de participación ciudadana en las juntas receptoras de votos (JRV).

Esta propuesta añade la inclusión de los organismo electorales departamentales y municipales.

La tercera propuesta que es proceso de selección y nombramientos de funcionarios de organismos promueve la construcción de una carrera administrativa y sentar las bases para la reglamentación de contratación de personas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El abogado Rafael Jerez fue el encargado de presentar el análisis del CNA sobre las reformas electorales.

Respecto a la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, el CNA clamó que la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) cuente con presupuesto especial para cumplir con las auditorías a los sujetos obligados.

El CNA recordó que la falta de presupuesto al UFTF fue una limitante en el proceso electoral del 2025 debido a que el Congreso Nacional no aprobó los fondos.

Finalmente, sentenció que debe haber casos penales en el caso de funcionarios estropeen o boicoteen el proceso electoral para sentar precedentes y afianzar la institucionalidad hondureña.

Este organismo presentó el documento del informe al diputado Antonio Rivera Callejas que preside la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional y está encargado de llevar a cabo el proyecto de reformas electorales.

Indicó que su propósito es brindar un diagnóstico de las reformas necesarias para consolidar los órganos electorales que administran los procesos democráticos y brindar a los hondureños la certeza de cada comicios. AG