CNA presenta ante la PGR propuesta de ley para aplicar la acción de repetición y recuperar fondos públicos

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), informó que presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR), una propuesta de ley especial orientada a regular la acción de repetición, figura constitucional que actualmente no se aplica de manera efectiva en el país.

Según explicó el CNA, el artículo 324 de la Constitución de la República reconoce la acción de repetición como el derecho del Estado a exigir a sus funcionarios el reembolso de los montos pagados por condenas judiciales, transacciones o conciliaciones derivadas de conductas dolosas o gravemente culposas.

No obstante, el organismo anticorrupción señaló que en Honduras esta herramienta carece de una regulación procesal específica, lo que ha limitado seriamente su aplicación práctica.

De acuerdo con el CNA, la ausencia de una normativa clara ha provocado impunidad patrimonial, reincidencia en actuaciones administrativas ilegales y millonarios gastos públicos por concepto de condenas judiciales.

En la práctica, detalló la institución, el Estado asume el pago de indemnizaciones por despidos injustificados, incumplimientos contractuales y violaciones de derechos, mientras que los funcionarios responsables no enfrentan consecuencias económicas directas.

Ante este escenario, el CNA planteó una iniciativa que busca establecer un procedimiento claro para la aplicación de la acción de repetición, definir plazos para su ejercicio, fortalecer el rol de la PGR y garantizar la recuperación de fondos públicos.

Asimismo, la propuesta pretende asegurar que los funcionarios respondan patrimonialmente por actos ilegales cometidos en el ejercicio de sus funciones, contribuyendo así al combate contra la impunidad y a la protección del erario nacional. LB