CNA pone a disposición plataforma para verificar los datos electorales

Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, informó este miércoles que ya está disponible en el sitio https://web.sie.evoting.com, una vía para verificar los datos del conteo independiente que realiza el el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Castellanos refirió que sin ciudadanía informada y alerta, cualquier elección puede torcerse y como consecuencia, torcer el futuro de Honduras.

En tal sentido, gira la invitación a la población a que consulte el sistema independiente de procesamiento electoral, un sitio abierto para todo público.

“Esa información es pública y accesible, donde podrás verificar los datos electorales de manera directa y transparente. Una herramienta creada para que puedas seguir cada voto, cada tendencia y el resultado, sin intermediarios de ningún color”, enfatizó. VC