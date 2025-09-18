CNA pide revisión de cuatro disposiciones del Reglamento de Observación Electoral

Tegucigalpa – El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un oficio en el que solicita que se revisen cuatro disposiciones que contiene el Reglamento de Observación Electoral, considerando que podrían contravenir estándares internacionales ampliamente reconocidos.

Las disposiciones que deben revisarse son las siguientes:

1.-Condicionar la difusión de informes al requisito de entregarlos previamente al CNE (artículo 18 literal «k» y artículo 19 literal «i»).

2.- Prohibición de comentarios o declaraciones antes de la presentación del informe al CNE (artículo 19 literal «f» y «g»).

3.- Prohibición de declaraciones sobre puntos controvertidos (artículo 19 literal «h).

4.- Restricción para solicitar documentos oficiales a las Juntas Receptoras de Votos (artículo 19 literal «k»).

El CNA reconoció que este es un desacierto que se ha repetido desde los procesos de 2017, 2021 y las elecciones primarias de 2025, por lo que eliminar estas condicionantes establecería un precedente y daría cumplimiento a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, garantizando que la observación electoral en Honduras responda a los principios de independencia, objetividad, transparencia y acceso a la información pública.

El pleno del CNE aprobó por unanimidad el pasado 12 de septiembre el reglamento de observación electoral de las elecciones generales 2025, así como el protocolo contra la violencia política de género y la actualización del cronograma electoral.

Las aprobaciones se realizaron durante la primera sesión bajo la dirección de la consejera Ana Paola Hall.

El reglamento es la pieza clave que debe establecer y regular la participación de misiones de observación, tanto nacional como internacional, definiendo los mecanismos para su acreditación, las condiciones de su labor y los criterios de transparencia.

Sin embargo, el CNA consideró que este instrumento electoral debe ser revisado. (RO)