CNA pide a presidenciables  compromiso con la historia, la justicia y con el pueblo hondureño

Tegucigalpa – La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos enfatizó este martes que para esta organización, el compromiso firmado por cuatro de los cinco candidatos presidenciales para luchar contra la corrupción es un acto de esperanza colectiva.

“Para el CNA esta firma no representa un acto meramente simbólico, al contrario la entendemos como un punto de inflexión que marca un antes y un después en la lucha frontal contra la corrupción en el país”, indicó.

Castellanos pidió a Mario Rivera de la Democracia Cristiana, Salvador Nasralla del Partido Liberal, Nasry Asfura del Partido Nacional y Nelson Ávila de la Coalición PINU-SD, que la declaratoria firmada este día no sea tomada como una promesa más en tiempo de contienda electoral sino como un compromiso con la historia, la justicia y con el pueblo hondureño.

“No estamos aquí porque vivimos en una nación ejemplar, no porque el sistema funciona perfectamente, estamos aquí porque Honduras arrastra profundas fallas estructurales y una profunda crisis ética”, recordó.

Destacó que el momento político es el adecuado para este tipo de compromisos, solo que esta vez la historia no otorga margen para el error ni para la indiferencia. VC